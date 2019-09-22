Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дмитрий Козак: Позиция Игоря Додона “не дружить с кем-то против кого-то” заслуживает поддержки

    22.09.2019 13:31 TVC21

    KOZAK_DODON.jpg

    Вице-премьер России Дмитрий Козак поддержал политическую позицию молдавского президента.

    Руководство Российской Федерации сделает все для того, чтобы молдавскому бизнесу было комфортно и выгодно работать в России. В то же время Москва не ставит под сомнение и не принижает стремление молдавского народа к евроинтеграции, а взвешенная политика, которую проводит президент Молдовы Игорь Додон, находит поддержку на самом высоком уровне.

    Об этом заявил вице-премьер России, спецпредставитель Владимира Путина Дмитрий Козак
    в рамках пленарного заседания Молдавско-российского экономического форума.

    «Здесь абсолютно надо поддержать давнюю политическую позицию Игоря Николаевича Додона о том, что мы не должны дружить с кем-то против кого-то. Сегодня нужно, прежде всего, отстаивать национальные интересы РМ и дружить со всеми. Что касается экономической сферы – ее необходимо деполитизировать, так как она претерпевает негативные явления, связанные с политизацией, введением взаимных санкций и ограничений по политическим соображений. Если от этого отказаться – весь мир выиграет. Мы это будем всячески поддерживать и продвигать. Наше сотрудничество с РМ должно служить одним из примеров такой прагматичной политики, которая будет в интересах наших народов», – заявил дипломат.

     