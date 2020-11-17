test images

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Явка избирателей во втором туре выборов превысила 50 % TVC21 Общество Психологический порог явки избирателей в 50 % был преодолен за 2 часа 15 минут до закрытия избирательных участков. ... 305

Кику: Момент, когда министры решили уйти в отставку, был неподходящим, учитывая, что страна находится в кризисе TVC21 Политика Об этом заявил премьер-министр Ион Кику по итогам рабочей встречи с президентом страны и председателем парламента. Кику утверждает, ... 287

ЦИК завершила подсчет голосов: Санду набирает 36,16%, а Додон - 32,61% TVC21 Политика Центральная избирательная комиссия обработала 100% бюллетеней. По данным ЦИКа, в первом туре президентских выборов лидирует ... 747

Додон: Я проголосовал за баланс в отношениях с зарубежными странами TVC21 Политика Независимый кандидат в президенты обратился к гражданам на двух языках, призвав их принять участие в выборах. ... 508

Санду: Нам нужно изгнать из президентуры коррупцию и некомпетентность TVC21 Политика Кандидат в президенты от PAS Майя Санду реализовала свое право голоса на избирательном участке. ... 504

ЦИК: Явка на выборах президента сравнима с голосованием 2016 года TVC21 Общество Явка избирателей на проходящих в воскресенье выборах президента Молдовы составила к 9:30 - 5,3%, на выборах главы республики ... 1238

В Румынии ночью произошло землетрясение магнитудой 4.2 TVC21 Общество В Румынии ночью произошло землетрясение магнитудой 4.2. Эпицентр находился в румынском уезде Васлуй. Сила землетрясения, ... 711

Маноле: ВСБ может запрашивать информацию, связанную с национальной безопасностью TVC21 Общество Высший совет безопасности обладает конституционным правом требовать от других административных органов и автономных ... 716