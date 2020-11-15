Явка избирателей во втором туре выборов превысила 50 %

Психологический порог явки избирателей в 50 % был преодолен за 2 часа 15 минут до закрытия избирательных участков.
Таким образом, к 18:45 проголосовали уже 1 540 609 избирателей. Это составляет 50,01% от общего числа зарегистрированных в избирательных списках лиц. Наиболее активными районами являются Окница, Дондюшаны, Рышканы, Сороки, Фалешты, Шолданешты, Резина, Криуляны, Яловены, Кишинев и АТО Гагаузия.Избиратели из Оргеева, Ниспорен, Чимишлии, Кантемири и Басарабяски проявляют меньшую активность.В диаспоре установлен новый рекорд явки. За рубежом проголосовали 222 123 избирателя. В первом туре приняли участие 149 178 наших соотечественников, проживающих за границей.
Обновлено ( 15.11.2020 19:23 )