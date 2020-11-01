Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ЦИК: Явка на выборах президента сравнима с голосованием 2016 года

    01.11.2020 12:04 TVC21 Новости - Общество
    Явка избирателей на проходящих в воскресенье выборах президента Молдовы составила к 9:30 - 5,3%, на выборах главы республики в 2016 году к этому времени проголосовали 5,6%. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии. Власти страны опасаются срыва выборов, если из-за неблагоприятной эпидемической ситуации на выборы придут меньше одной трети избирателей (1 079 млн человек). Голосование завершится в 21:00 по местному времени (22:00 мск). Выборы будут считаться состоявшимися, если в них примут участие треть от общего числа избирателей, включенных в списки. Первые предварительные итоги будут объявлены через час после окончания голосования. Победителем выборов признается кандидат, набравший больше половины голосов. Если такого не будет, через две недели проводится второй тур, в котором примут участие два лидера первого тура.
    Обновлено ( 01.11.2020 12:10 )  