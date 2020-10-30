Игорь Додон: Пенсионный возраст нужно снизить

Об этом заявил Игорь Додон, участвующий в президентских выборах, которые должны состояться 1 ноября.

Он отметил, что не в ответе за его повышение, поскольку ещё не был президентом, когда парламент внёс поправки в законодательство, передает publika.md

"Я буду настаивать на том, чтобы вернулись к старым стандартам - 57 лет для женщин и 62 года - для мужчин. А позже многодетные матери смогут выходить на пенсию в 55 лет", - пообещал независимый кандидат.

Додон также заявил, что продолжит поддерживать традиционные ценности: "Я категорически против таких понятий, как первый родитель и второй родитель, против того, чтобы исчезли понятия матери и отца. Я против маршей сексуальных меньшинств. Я думаю, нужно сделать всё, чтобы сохранить унаследованное нами от предков".

Игорь Додон фигурирует в избирательном бюллетене под четвёртым номером.