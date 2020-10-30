Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Рейдман: Расследование RISE – больше политика, чем уголовное расследование

    30.10.2020 02:36 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Секретарь ЦК ПКРМ уверен, что не обязательно платить из бюджета большие деньги, чтобы получить ту или иную сомнительную информацию, которую можно взять в банках.

    Об этом Олег Рейдман заявил в программе «Главное» с Лилией, передает enews.md

    «Вот Кролл вывел кучу фирм, которые получали много кредитов. Великое дело. Прокуратура это могла взять в банке. За что им платить такие деньги? За что RISE платить?» - подчеркнул Рейдман.

    "В прокуратуре говорят, что мы политикой не занимаемся", - подчеркнула ведущая.

    «Но если RISE показывает распечатки, это не обязательно политика. Политики, журналисты, граждане должны быть под неусыпным оком общественного микрофона. Но и журналисты не должны хвататься за все, что услышали, что украли, если вообще украли», - отметил Рейдман.

     

     