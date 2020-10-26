Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кику: Мы проследим, чтобы в страну не проникли организаторы цветных революций

    26.10.2020 12:07 TVC21 Новости - Общество

    По словам премьера-министра Иона Кику, любые протесты всегда очень сильно ударяют по стране. Об этом он заявил на телеканале РЕН-Молдова.

    “Мы можем вспомнить недавнюю историю, 2009 год, 7 апреля, тогда произошло разрушение страны. Чем мы заплатили? В течение следующих 10 лет мы заплатили потерей аэропорта, украденным миллиардом, который украли так называемые проевропейские силы. Никого с тех пор не удалось наказать”, – отметил глава молдавского кабмина, передает enews.md

    Кику также уточнил, что не считает, что в 2009-м со страной произошло что-то хорошее, поэтому он “надеется на мудрость населения, на ответственность тех политиков, которые хотят сейчас эту нестабильность вернуть”.

    Премьер рассказал, что власти страны пригласили международных наблюдателей, чтобы они удостоверились в честности выборов.

    “Очень важно, чтобы у всех была уверенность, что выборы пройдут демократично, свободно, по международным стандартам”, – заявил он.

    Кику заверил, что государственные структуры будут пресекать “гостей”, которые за полтора месяца до выборов приезжают в Молдову: "это авторы цветных революций, это их бизнес. Мы будем это пресекать".

     