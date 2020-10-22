Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Генпрокуратура запросила экстрадицию Плахотнюка из Кипра и Саудовской Аравии

    22.10.2020 13:32 TVC21 Новости - Общество

    Об этом на сегодняшнем брифинге для прессы сообщил генпрокурор Александр Стояногло.

    «Генпрокуратура возбудила уголовное дело, связанное со сферой игорного бизнеса. Около 65 отечественных компаний прекратили свою деятельность. Информация отправлена в Правительство. Прокуратура принимает меры для привлечения к ответственности всех причастных к этому. Помимо Турции, ведомство направило запрос об экстрадиции Плахотнюка из Кипра и Саудовской Аравии. Мы уже получили ответ, что Плахотнюк не пересекал территорию Саудовской Аравии», - сказал генпрокурор, сообщает tv8.md

    Стояногло отметил, что Молдова пока не получила ответ от властей Турции по поводу запроса об экстрадиции экс-демократа.

    Напомним, Владимира Плахотнюка объявили в розыск, в Молдове ему предъявлены обвинения по трем статьям: создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.

     