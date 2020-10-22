Генпрокуратура запросила экстрадицию Плахотнюка из Кипра и Саудовской Аравии

Об этом на сегодняшнем брифинге для прессы сообщил генпрокурор Александр Стояногло.

«Генпрокуратура возбудила уголовное дело, связанное со сферой игорного бизнеса. Около 65 отечественных компаний прекратили свою деятельность. Информация отправлена в Правительство. Прокуратура принимает меры для привлечения к ответственности всех причастных к этому. Помимо Турции, ведомство направило запрос об экстрадиции Плахотнюка из Кипра и Саудовской Аравии. Мы уже получили ответ, что Плахотнюк не пересекал территорию Саудовской Аравии», - сказал генпрокурор, сообщает tv8.md

Стояногло отметил, что Молдова пока не получила ответ от властей Турции по поводу запроса об экстрадиции экс-демократа.

Напомним, Владимира Плахотнюка объявили в розыск, в Молдове ему предъявлены обвинения по трем статьям: создание и руководство преступной организацией, мошенничество и отмывание денег в особо крупных размерах.