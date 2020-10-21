Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чуря о компромате RISE на Додона: материал сфабрикован, но с долей истины

    21.10.2020 11:40 TVC21 Новости - Общество

    Материал RISE имеет манипулятивный характер и будет влиять на умы и настроения. Уверен политолог Корнелиу Чуря, о чем он и заявил в программе "Главное" с Лилией Бураковски, передает eNews.

    «Компромат против Додона сейчас нужен тем, кто против него. Понятно, что политтехнологи занимаются этим вопросом и добывают материал в зависимости от того, какой там градус истины. Это удар по Игорю Додону в преддверии первого тура выборов. И цель – бить по главному кандидату и потому его истину можно ставить под сомнение».

    Чуря отмечает, что очень сложно сейчас разобраться, что в этом материале истина и что манипуляция?

    «Понятно, что это сфабрикованный материал, есть и то, и другое. Для того чтобы он давал какую-то информацию и был принят теми, кому он адресован, там должен быть и определенный градус истины. Поэтому он имеет манипулятивный характер и будет влиять на умы и настроения. Важно понять, на кого он нацелен. Много информации направлено скорее на руку Додону».

    Политолог считает, что этот материал направлен на центристский электорат, который принимает решение в последние дни перед выборами. И на тех, кто все еще сомневается, для которых очень тесные отношения Додона с РФ является проблемой.

     «Эта информация не для прододоновского или правого электората. Боюсь сказать – сфабрикована информация, но придумана политтехнологами с определенной долей истины», уверен Чуря.

     

     