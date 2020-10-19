Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чебан: Столица к отопительному сезону готова

    19.10.2020 15:52 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Муниципальные власти столицы объявили о готовности к началу отопительного сезона 2020-2021 годов, сообщает eNews.

    О готовности поставщика тепла и запасах противогололедного материала доложил на заседании муниципальных служб вице-примар муниципия, пишет moldpres.md.

    В сообщении на своем официальном сайте примар столицы Ион Чебан заявил, что все семь источников доставки теплоносителя в жилой фонд (четыре - от «Termoelectrica» и три - от «Apa-Canal Chisinau») готовы подключить жителей столицы к теплу.

    «В настоящее время к теплосетям уже подключены 12 многоквартирных домов, школа и два хозяйствующих субъекта. Обычно жители столицы подключаются к тепловому агенту, когда три дня подряд температура воздуха не превышает 10 градусов», - уточнил Чебан.

    Он сообщил также, что накоплены  необходимые запасы противогололедного материала, 500 тонн соли и более 10 м3 раствора, который используется для борьбы с обледенением тротуаров. «Одновременно был объявлен тендер на закупку еще 500 тонн соли. В муниципальном предприятии «Exdrupo» уже имеются 90% необходимых объемов смеси для обработки дорог от обледенения», - заключил Чебан.

     