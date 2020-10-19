Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Михалко: ЕС внимательно следит за всем избирательным процессом

    19.10.2020 15:50 TVC21 Новости - Общество

    Европейский союз внимательно следит за избирательным процессом, включая предвыборную кампанию, и будет продолжать следить за развитием событий после выборов, а также за соблюдением международных стандартов на выборах 1 ноября.

    Об этом в интервью заявил глава представительства ЕС в Республике Молдова Петер Михалко, пишет zdg.md

    Европейский чиновник подчеркнул важность проведения свободных и справедливых, прозрачных и заслуживающих доверия выборов прежде всего для граждан.

    В то же время посол предостерег от негативных явлений прошлых лет, таких как покупка голосов, использование административных инструментов, подвоз избирателей, и выразил сожаление о том, что власти Кишинева не скорректировали Избирательный кодекс, основываясь на рекомендациях, сделанных после президентских выборов 4 года назад.

    «Рекомендации могли быть одобрены еще в августе, когда об этом говорили и я, и международные партнеры. Это было время для их утверждения, даже Венецианская комиссия высказалась по поводу этих поправок. Но не было политической воли. К сожалению, мы признаем, что законодательство не соответствует желаемому уровню. Это не первый случай, когда перед выборами мы узнаем, что законодательные поправки не были приняты, и уже нет времени на их принятие», - сказал чиновник.

    Что касается рисков мошенничества, посол утверждает, что в день выборов наблюдатели должны внимательно следить за процессом и выявлять любые нарушения.

     