Волницкий о поддержке Санду со стороны Меркель: по нашему законодательству это запрещено

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Чем ближе назначенная дата выборов президента Молдовы, тем активнее раздаются голоса европейских лидеров разного уровня в поддержку Майи Санду. Их мнения тиражируют ее сторонники, хотя согласно Кодекса о выборах конкурентам запрещается вовлекать в какой-либо форме лиц, не являющихся гражданами РМ. Об этом заявил в передаче «Главный вопрос» с Юлией Федоровой на НТВ политолог Игорь Волницкий, передает eNews.

- Мобилизовались представители европейских структур в поддержку Майи Санду. Какое влияние эти факты окажут на конечный итог выборов?

«Когда проводится опрос общественного мнения некоторые социологи предпочитают спрашивать, а кому вы из зарубежных лидеров больше всего рубежа доверяете? Были ситуации, когда у нас самым влиятельным политиком был Владимир Путин. Для другой части населения был Клаус Йоханис. Но я ни разу не видел, чтобы для нас самый главный политик были Меркель, Туск, Мурешан. Конечно, поддержка для партии Санду нужна. Но всегда надо учитывать риски, они очень большие. Зарубежные лидеры не обязаны знать наше законодательство, но это запрещено».

«Когда выходит европейский лидер и говорит, что он поддерживает Санду, это его проблема. Но когда представители г-жи Санду, занимающие высокие посты, в том числе в молдавском парламенте, комментируют это заявление, это уже другое дело».

- Не могла пройти мимо поддержка Санду глава и ХДС Германии Карамбаум. Видео с ее агитацией разместил у себя Михай Попшой, а это противоречит 52-ой статье Избирательного кодекса: конкурентам на выборах запрещается в какой-либо форме вовлекать лиц, не являющихся гражданами РМ. Напрашивается вопрос, это намеренное нарушение закона? Попшой не может не знать, что это грозит снятию с выборов Майи Санду.

«Я допускаю, что это намеренно было сделано, вице-председатель парламента нарушает кодекс, это маленькая провокация. Видимо они это понимают и расценивают как сильный толчок для мобилизации электората. Достаточно, чтобы ЦИК начал рассматривать это вопрос, и Майя Санду выведет своих людей на улицу. Боюсь кого-то обидеть, но это инфантилизм. Не думаю, что, будучи на таком уровне в политике, Попшой не знает Кодекс о выборах», - уверен политолог.