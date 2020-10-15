Министр образования призывает местные власти не практиковать двойные стандарты

Министр образования, культуры и науки Игорь Шаров призывает местные власти не практиковать двойные стандарты: с одной стороны, принимать радикальные меры в школах (которые можно понять и которые нужно уважать), а с другой – организовывать культурно-развлекательные мероприятия, которыми очень сложно отследить с точки зрения борьбы с пандемией». Заявление министра прозвучало в контексте того, что вчера муниципальные власти Кишинева во главе с Ионом Чебаном организовали несколько мероприятий, посвященных Дню города, которые собрали сотни людей по всей столице.

Шаров упоминает, что с учетом опасности пандемической ситуации, чувствует себя обязанным принимать меры всякий раз, когда он сочтет нужным, чтобы защитить учащихся и учителей, пишет deschide.md.

Полное заявление министра:

«Мы все чувствуем потребность в социализации, как и до пандемии, и это наблюдается во всех случаях, последним из которых является празднование Дня Кишинева. Это по-человечески хотеть быть вместе. Правительство Республики Молдова показало пример организации национальных мероприятий в конце августа в условиях пандемии COVID-19 в небольшом и ограниченном формате.

Я настаиваю на том, что каждый обязан защищать себя и окружающих. В контексте пандемии хочу напомнить о важной роли родителей в школьной жизни: инфицированные родители означают высокую вероятность заражения детей, а это приводит к закрытию учебных заведений или неприятному решению носить маску в течение дня в школе, что явно вызывает дискомфорт.

На самом деле, многие родители выражают недовольство министерством по поводу обязанности носить маску во время занятий в Кишиневе. Сообщаю им, что это строгое решение местных властей, которое не согласовывалось с Министерством образования, культуры и науки.

Я призываю местные власти не практиковать двойные стандарты: с одной стороны, принимать решительные меры в школах (которые можно понять и уважать), а с другой стороны, организовывать культурно-развлекательные мероприятия, за которыми очень сложно следить с точки зрения нераспространения заболевания.

Моя обязанность - защищать и учителей, поэтому я не хочу, чтобы в учебных заведениях происходили вспышки инфекции из-за чьей-то не компетенции или каких-то или недостаточно подготовленных и организованных массовых мероприятий», - написал Шаров на своей странице в Facebook.

Мы хотели бы отметить, что в разгар пандемии власти отменили публичное празднование важных событий, в том числе Дня независимости, который стал национальным днем ​​Республики Молдова, но не сделали этого с Днем города Кишинева. Муниципальные власти организовали богослужения под открытым небом перед собором Божией Матери, на котором присутствовал Игорь Додон, баллотирующийся на второй срок на президентских выборах.