Кину: Давайте сегодня объединим сердца и направим нашу положительную энергию на процветание города

Премьер-министр Молдовы поздравил жителей столицы с Днём города, пожелав всем прекрасного праздника.

Как отметил премьер-министр, несмотря на пандемию, “празднование Дня города остается предметом гордости для всех – кишинёвцев и гостей столицы, тех, кто остался дома или уехал за границу”.

"Столица Молдовы – это постоянно меняющийся мегаполис. Здесь живут люди, которые генерируют идеи и ценные решения, которые делают этот город современным, с особой энергетикой. Давайте сегодня объединим сердца и направим нашу положительную энергию на процветание города", – призвал Кику.