Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кину: Давайте сегодня объединим сердца и направим нашу положительную энергию на процветание города

    14.10.2020 17:43 TVC21 Новости - Общество

    Премьер-министр Молдовы поздравил жителей столицы с Днём города, пожелав всем прекрасного праздника.

    Как отметил премьер-министр, несмотря на пандемию, “празднование Дня города остается предметом гордости для всех – кишинёвцев и гостей столицы, тех, кто остался дома или уехал за границу”.

    "Столица Молдовы – это постоянно меняющийся мегаполис. Здесь живут люди, которые генерируют идеи и ценные решения, которые делают этот город современным, с особой энергетикой. Давайте сегодня объединим сердца и направим нашу положительную энергию на процветание города", – призвал Кику.

     