Депутат ПСРМ Влад Батрынча заразился COVID-19

У председателя инициативной группы в пользу кандидата в президенты Игоря Додона, депутата-социалиста Влада Батрынчи диагностировали COVID-19.

Информацию подтвердила Людмила Мунтян, пресс-секретарь Игоря Додона, сообщает deschide.md

Однако она не сообщила, когда у депутата было диагностировано заболевание. При этом стоит отметить, что 10 дней назад Влад Батрынча участвовал в церемонии начала предвыборной кампании Игоря Додона.

Напомним, что вчера глава МВД Павел Войку сообщил, что повторно заразился коронавирусом и находится в отделении интенсивной терапии.