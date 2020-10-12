Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Депутат ПСРМ Влад Батрынча заразился COVID-19

    12.10.2020 13:10 TVC21 Новости - Общество

    У председателя инициативной группы в пользу кандидата в президенты Игоря Додона, депутата-социалиста Влада Батрынчи диагностировали COVID-19.

    Информацию подтвердила Людмила Мунтян, пресс-секретарь Игоря Додона, сообщает deschide.md

    Однако она не сообщила, когда у депутата было диагностировано заболевание. При этом стоит отметить, что 10 дней назад Влад Батрынча участвовал в церемонии начала предвыборной кампании Игоря Додона.

    Напомним, что вчера глава МВД Павел Войку сообщил, что повторно заразился коронавирусом и находится в отделении интенсивной терапии.

     