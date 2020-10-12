Демидецкий: Санду своим поведением нажила много врагов на правом фланге

Все равно в будущем парламенте надо будет делать коалицию любому президенту, иначе он столкнется с правящей коалицией». В этом уверен Валерий Демидецкий, руководитель представительства ТАСС в Молдове.

Об этом он заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской, передает enews.md

«К сожалению, г-жа Санду нажила себе очень много врагов на правом фланге. Когда-то Андрей Нэстасе уступил ей дорогу на выборах, и он не был в восторге, и теперь ожидать от него поддержки не стоит. Г-н Филат недавно в одной передаче сказал, что он ее продвигал, и не просит благодарности, но все же... Для нее даже г-н Додон больший союзник, потому что они играют на разных полях и потом могут договориться о коалиции», - отметил Демидецкий.

Он напомнил, что пост президента не имеет много полномочий для управления страной и реализации своей программы. Все равно в будущем парламенте надо будет создавать коалицию любому президенту.

«Г-жа Санду в свое время заявила коллегам: "Вы что тут делаете? Уходите". А более опытный политик просто бы улыбнулся, и сделал так, чтобы они сами ушли. Есть силы в правой части, которые не хотят с ней иметь дело. И есть социалисты. Я повторяю, что ей будет гораздо легче сделать коалицию именно с ними. Говорят, что нет страшнее врагов, чем те, кто топчется на одной идее», - заявил журналист.