Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Курс евро превысил отметку в 20 леев
    12 октября 2020 года официальный курс европейской валюты превысил 20 леев. Такой обменный курс не регистрировался с начала ...
    5
    COVID-19: Молдова снова лидер Европы по числу смертей на миллион населения
    В Молдове шестую неделю подряд зафиксировано наибольшее количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19 среди населения ...
    7
    Депутат ПСРМ Влад Батрынча заразился COVID-19
    У председателя инициативной группы в пользу кандидата в президенты Игоря Додона, депутата-социалиста Влада Батрынчи ...
    31
    Демидецкий: Санду своим поведением нажила много врагов на правом фланге
    Все равно в будущем парламенте надо будет делать коалицию любому президенту, иначе он столкнется с правящей коалицией». ...
    26
    Кульминский: Проигравшую партию ждет неудача и на парламентских выборах
    Исполнительный директор Института стратегических инициатив (IPIS) Влад Кульминский отметил, что та партия, которая проиграет ...
    32
    Слусарь: Наметилась возможная коалиция между Додоном и партией “Шор”
    Вице-председатель парламента, депутат Платформы DA, Александр Слусарь утверждает, что в последнее время «отмечается ...
    120
    Чебан: В Кишиневе могут вернуть жесткие меры из-за COVID-19
    Фото: TVC21 Об этом генеральный примар Кишинева заявил сегодня, 10 октября. Он подчеркнул, что гражданам необходимо носить ...
    314
    AMDM представило информацию о клинических испытаниях по лечению пациентов с COVID в РМ
    Клинические испытания лечения пациентов с COVID-19, похоже, дали положительные результаты в нашей стране. По данным Агентства ...
    330
    Чуря об избирательной кампании Санду: Политик - инопланетянин
     «Проблема Майи Санду, которая мешает ей победить в этой избирательной кампании, ее отдаленность от избирателей, ...
    692
    Михалко: Инвесторов, пришедших стабилизировать банковскую и финансовую систему, нужно защищать
    Европейский союз уделяет большое внимание условиям, созданным и поддерживаемым для важных инвесторов, в том числе тех, ...
    605

    • Кульминский: Проигравшую партию ждет неудача и на парламентских выборах

    12.10.2020 12:50 TVC21 Новости - Общество

    Исполнительный директор Института стратегических инициатив (IPIS) Влад Кульминский отметил, что та партия, которая проиграет на президентских выборах, потерпит поражение и на парламентских выборах.

    Об этом он заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

    "На процессы необходимо смотреть в развитии. Та партия, чей представитель проиграет эти президентские выборы, на парламентских выборах получит значительно худший результат. Это эффект волны. И этот эффект всегда работает", - отметил Кульминский, пишет point.md.

    Он подчеркнул, что многие политические формирования, которые сегодня есть в парламенте, не попадут в новый состав.

    "Для них нежелателен вариант перемен. Если вы спросите мое мнение, я считаю, что для Республики Молдова правильнее было бы пойти по варианту перемен. Государство не способно оказывать качественные услуги своим гражданам. Это означает сползание Молдовы в разряд несостоявшихся стран!, - подчеркнул Кульминский. 

     

     