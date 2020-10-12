Кульминский: Проигравшую партию ждет неудача и на парламентских выборах

Исполнительный директор Института стратегических инициатив (IPIS) Влад Кульминский отметил, что та партия, которая проиграет на президентских выборах, потерпит поражение и на парламентских выборах.

Об этом он заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

"На процессы необходимо смотреть в развитии. Та партия, чей представитель проиграет эти президентские выборы, на парламентских выборах получит значительно худший результат. Это эффект волны. И этот эффект всегда работает", - отметил Кульминский, пишет point.md.

Он подчеркнул, что многие политические формирования, которые сегодня есть в парламенте, не попадут в новый состав.

"Для них нежелателен вариант перемен. Если вы спросите мое мнение, я считаю, что для Республики Молдова правильнее было бы пойти по варианту перемен. Государство не способно оказывать качественные услуги своим гражданам. Это означает сползание Молдовы в разряд несостоявшихся стран!, - подчеркнул Кульминский.