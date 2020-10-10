Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Чебан: В Кишиневе могут вернуть жесткие меры из-за COVID-19

    10.10.2020 16:59 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Об этом генеральный примар Кишинева заявил сегодня, 10 октября. Он подчеркнул, что гражданам необходимо носить маски.

    "Если мы не будем носить маски, не будем соблюдать дистанцию и правила, рекомендованные врачами, нам придется вернуть ограничительные меры в Кишиневе", - написал Чебан.

    Он подчеркнул, что могут быть закрыты рынки.

    "Это значит, что по рекомендации специалистов необходимо будет закрыть рынки, прекратить работу общественного транспорта, вернуться к удаленной работе. Это связано с тем, что количество больных коронавирусом увеличивается.

    Сегодня у меня состоялась встреча с ответственными лицами, на которой мы обсудили текущую ситуацию, а также увеличение пропускной способности больниц для госпитализации пациентов. Муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья соберется на заседание и примет новые меры", - отметил Чебан.

     