Чебан: В Кишиневе могут вернуть жесткие меры из-за COVID-19

Фото: TVC21

Об этом генеральный примар Кишинева заявил сегодня, 10 октября. Он подчеркнул, что гражданам необходимо носить маски.

"Если мы не будем носить маски, не будем соблюдать дистанцию и правила, рекомендованные врачами, нам придется вернуть ограничительные меры в Кишиневе", - написал Чебан.

Он подчеркнул, что могут быть закрыты рынки.

"Это значит, что по рекомендации специалистов необходимо будет закрыть рынки, прекратить работу общественного транспорта, вернуться к удаленной работе. Это связано с тем, что количество больных коронавирусом увеличивается.

Сегодня у меня состоялась встреча с ответственными лицами, на которой мы обсудили текущую ситуацию, а также увеличение пропускной способности больниц для госпитализации пациентов. Муниципальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья соберется на заседание и примет новые меры", - отметил Чебан.