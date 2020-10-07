Чуря об избирательной кампании Санду: Политик - инопланетянин

«Проблема Майи Санду, которая мешает ей победить в этой избирательной кампании, ее отдаленность от избирателей, холодность и излишняя европейкость». Так считает политолог Корнелиу Чуря. Об этом он заявил в программе «Главное» с Лилией Бураковской, сообщает eNews.

«Видно, что политтехнологи Майи Санду отрабатывают трюки, чтобы изменить и скорректировать факты ее жизни. Проблема Майи Санду, которая мешает ей победить в этой избирательной кампании, ее отдаленность от избирателей, ее холодность и излишняя европейкость. Она политик-инопланетянин. Показывают ее семью, она улыбается иначе. Немного другой подход, чувствуются какие-то наработки. Она говорит о церкви, о семье, и кажется, что она такая же, как вы».

Чуря отметил, что Санду пытается сблизиться с избирателем.

«И это правильно, это у нее проблемные моменты. Это попытка измениться, но насколько в это поверят, я не могу судить. Об этом будет судить избиратель», - считает политолог.

В предвыборной кампании на президентских выборах в Молдове зарегистрированы 8 кандидатов. Игорь Додон (независимый кандидат), Майя Санду (кандидат от PAS), руководитель платформы “Достоинство и правда” (DA) Андрей Нэстасе, председатель “Нашей партии” Ренато Усатый, лидер политического движения Unirea Дорин Киртоакэ, кандидат от PUN Октавиан Цыку, а также Тудор Делиу (кандидат от ЛДПМ) и Виолетта Иванова (кандидат от партии “Шор”).