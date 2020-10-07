Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Чуря об избирательной кампании Санду: Политик - инопланетянин
     «Проблема Майи Санду, которая мешает ей победить в этой избирательной кампании, ее отдаленность от избирателей, ...
    85
    Михалко: Инвесторов, пришедших стабилизировать банковскую и финансовую систему, нужно защищать
    Европейский союз уделяет большое внимание условиям, созданным и поддерживаемым для важных инвесторов, в том числе тех, ...
    43
    Влад Плахотнюк не может вернуться на территорию США
    Бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк больше не может вернуться на территорию Соединенных Штатов Америки. ...
    162
    Посол Германии: Реформа правосудия – важный проект, и мы надеемся на прогресс
    Инвесторы могут проявить заинтересованность в Республике Молдова, но они проанализируют не только деловой климат, но ...
    271
    Тэнасе о краже миллиарда: Шансы вернуть хотя бы один доллар ничтожны
    Экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе отметил, что прошло немало времени, поэтому вернуть деньги, ...
    608
    Павловский: Прокуроры и судьи прячут свои процессуальные ошибки за решетками тюрем
    Экс-судья ЕСПЧ Станислав Павловский отметил, что молдавская правовая система сталкивается с разными проблемами. Об ...
    591
    Нэстасе: Необходимо конфисковать имущество политиков в пользу людей
    Необходимо конфисковать незаконно приобретенное имущество судей, прокуроров, политиков в пользу граждан Молдовы. Такое ...
    371
    В Молдове отмечают Национальный день вина
    3 и 4 октября в Молдове отмечают Национальный день вина. Традиционно проводившийся фестиваль на площади Великого Национального ...
    469
    Цыку: ЦИК отказал мне в регистрации в предвыборной гонке
    Кандидат от Партии национального единства на президентских выборах Октавиан Цыку сообщил, что был исключен из предвыборной ...
    480
    Додон: Заявления оппозиции о фальсификации - попытка оправдать возможный проигрыш
    В интервью румынскому новостному порталу Agerpres Игорь Додон прокомментировал информацию относительно количества избирательных ...
    455

    • Михалко: Инвесторов, пришедших стабилизировать банковскую и финансовую систему, нужно защищать

    07.10.2020 10:36 TVC21 Новости - Общество

    Европейский союз уделяет большое внимание условиям, созданным и поддерживаемым для важных инвесторов, в том числе тех, кто пришел помочь банковской и финансовой системе Молдовы, пострадавшей от банковского мошенничества.

    В эфире телепередачи на канале TVR Moldova глава представительства ЕС в Кишиневе Петер Михалко сказал, что инвесторов, которые добровольно пришли стабилизировать банковскую систему, необходимо защищать, и их права не должны ущемляться, сообщает tvrmoldova.md

    Глава делегации ЕС отметил, что Молдова использует возможности, предоставляемые Соглашением о свободной торговле, для привлечения инвестиций.

    «Инвестиции создают рабочие места и приносят доход как на рынке Европейского союза, так и на других рынках. Здесь мы говорим не только об экономических возможностях, но и о верховенстве закона, мы говорим о независимом правосудии, которое может защитить права инвесторов», - сказал Петер Михалко.

    Чиновник отметил, что есть компании ЕС, которые хотят инвестировать в Молдову, но ожидают, что их инвестиции будут защищены.

    «Для них это гораздо важнее, чем уровень налогов или другие экономические критерии. Верховенство закона и справедливость являются приоритетом», - сказал европейский чиновник.

    По словам Петера Михалко, с помощью Венецианской комиссии можно найти формулу соблюдения мнения Конституционного суда и Венецианской комиссии.

    «Важно не замечать никаких признаков регресса в отношении авторитета правосудия. Те, кто был частью системы, в которой правосудие служило определенным интересам, появляются на новых должностях, что вызывает вопросы», - сказал Петер Михалко.

     