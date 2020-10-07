Михалко: Инвесторов, пришедших стабилизировать банковскую и финансовую систему, нужно защищать

Европейский союз уделяет большое внимание условиям, созданным и поддерживаемым для важных инвесторов, в том числе тех, кто пришел помочь банковской и финансовой системе Молдовы, пострадавшей от банковского мошенничества.

В эфире телепередачи на канале TVR Moldova глава представительства ЕС в Кишиневе Петер Михалко сказал, что инвесторов, которые добровольно пришли стабилизировать банковскую систему, необходимо защищать, и их права не должны ущемляться, сообщает tvrmoldova.md

Глава делегации ЕС отметил, что Молдова использует возможности, предоставляемые Соглашением о свободной торговле, для привлечения инвестиций.

«Инвестиции создают рабочие места и приносят доход как на рынке Европейского союза, так и на других рынках. Здесь мы говорим не только об экономических возможностях, но и о верховенстве закона, мы говорим о независимом правосудии, которое может защитить права инвесторов», - сказал Петер Михалко.

Чиновник отметил, что есть компании ЕС, которые хотят инвестировать в Молдову, но ожидают, что их инвестиции будут защищены.

«Для них это гораздо важнее, чем уровень налогов или другие экономические критерии. Верховенство закона и справедливость являются приоритетом», - сказал европейский чиновник.

По словам Петера Михалко, с помощью Венецианской комиссии можно найти формулу соблюдения мнения Конституционного суда и Венецианской комиссии.

«Важно не замечать никаких признаков регресса в отношении авторитета правосудия. Те, кто был частью системы, в которой правосудие служило определенным интересам, появляются на новых должностях, что вызывает вопросы», - сказал Петер Михалко.