Тэнасе о краже миллиарда: Шансы вернуть хотя бы один доллар ничтожны

Экс-председатель Конституционного суда Александр Тэнасе отметил, что прошло немало времени, поэтому вернуть деньги, украденные из банковской системы Молдовы, практически невозможно.

Об этом он рассказал в программе «Главное» с Лилией Бураковской.

"Стояногло - хороший прокурор, я много лет с ним знаком. Он всегда исходил из правильных побуждений. Он первым заговорил о прокурорском беспределе, он взял на себя ответственность по пересмотру политических дел. Я уверен, что он все сделает правильно", - отметил Тэнасе.

Он добавил, что давление на Генпрокуратуру в связи с кражей миллиарда огромное.

"Все ждут результатов. Депутатам, когда нечего представить обществу, они требуют заслушать генпрокурора. Так они пиарятся и рассказывают, как борются за возвращение миллиарда. Вопрос кроется в другом. Ни у кого нет смелости сказать правду. Со дня кражи миллиарда прошло много лет. Шансы вернуть обратно хотя бы 1 доллар ничтожны", - подчеркнул Тэнасе, пишет point.md.

Он добавил, что нужно оставить в покое Генпрокуратуру, чтобы она работала в нормальном режиме по этому делу.

"Политический и общественный прессинг заставляет генпрокурора направить все усилия на рассмотрение этого дела. Необходимо заниматься тем, что происходит сегодня в стране. Вы думаете, что сегодня не происходит никаких схем, что у нас всё гладко? Но все усилия уходят на расследование кражи миллиарда", - добавил Тэнасе.

Он рассказал, что такая же афера имела место и в Румынии 15 лет назад, там не было истерии, прокуроров оставили в покое, чтобы они могли работать, а через 10 лет все виновные предстали перед судом.