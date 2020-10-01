Телевизионный канал Молдовы - TVC21

  • Последние новости

    Следующее заседание парламента может состояться после выборов президента
    По словам депутатов Моники Бабук и Василе Нэстасе, причина заключается в том, что 7 народных избранников и несколько человек ...
    27
    Турция и Греция значительно увеличили импорт алкогольной продукции из Молдовы
    Во втором квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт алкогольных напитков из Молдовы ...
    15
    Додон о Плахотнюке: Избежать наказания никому не удастся
    Президент заявил, что информацию о перемещении беглого олигарха наши органы знали, но получили ее из своих источников. ...
    26
    Демидецкий о действиях молдавских силовиков в отношении Плахотнюка: Всё правильно
    Власти поступили абсолютно правильно, не начав трубить на всех углах о месте пребывания Плахотнюка. Чего не скажешь о ...
    81
    Филип: Коалиция с ПСРМ очень хрупка
    Коалиция ПСРМ-ДПМ слаба, заявил лидер демократов Павел Филип. Он говорит, что альянс продержится до тех пор, пока будет ...
    46
    Генпрокуратура подтвердила, что Плахотнюк находится в Турции и просит его экстрадиции
    Генеральная прокуратура сообщила, что получила подтверждение о въезде в Турцию 10 сентября бывшего лидера Демократической ...
    178
    Санду: Что вы сделали, находясь у власти?
    Лидер партии «Действие и солидарность» и кандидат в президенты Майя Санду провела брифинг для прессы во вторник, ...
    140
    Для президентских выборов будет открыто 2143 избирательных участка
    Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сообщила, что для проведения выборов президента Молдовы 1 ноября 2020 года было ...
    175
    Филат: С Воронина хотели снять иммунитет, но я был категорически против
    Бывший премьер-министр Влад Филат в программе «Главное» с Лилией Бураковской напомнил, что, когда с него сняли иммунитет ...
    240
    Батрынча обвинил Слусаря в популизме: Народу не нужен дешёвый цирк
    Вице-спикер парламента от партии социалистов Влад Батрынча раскритиковал на своей странице в социальной сети заявления ...
    214

    • Демидецкий о действиях молдавских силовиков в отношении Плахотнюка: Всё правильно

    01.10.2020 11:19 TVC21 Новости - Общество

    Власти поступили абсолютно правильно, не начав трубить на всех углах о месте пребывания Плахотнюка. Чего не скажешь о политиках, которые это сделали. Об этом рассказал специально для eNews Валерий Демидецкий, руководитель представительства ТАСС в РМ.

    «Власти знали о пребывании Плахотнюка в Турции и Румынии, о чем сегодня сообщило МВД. Думаю, что сведения о поездках олигарха попали к сотрудникам молдавских спецслужб и правоохранителям, которые по долгу службы обязаны поддерживать тесный обмен информацией с турецкими коллегами. Но такая информация, и это общемировая практика, обычно не разглашается в интересах следствия. Так что власти поступили абсолютно правильно, не начав трубить на всех углах про эти сведения. Чего не скажешь о политиках, которые это сделали».

    Демидецкий говорит, что розыск и экстрадиция таких влиятельных и небедных людей, как Плахотнюк, дело непростое.

    «У него достаточно денег на юристов, которые запросто могут помешать этому. Зацепок для того, чтобы поломать какое-то дело всегда больше, чем возможностей для того, чтобы его успешно завершить. Информация в таких делах играет важнейшую роль и дорого стоит. То, что сведения о передвижениях Плахотнюка попали к молдавским политикам, которые их разгласили, не случайно. Через них олигарх напомнил о себе, послал сигнал: "я недалеко, ведите себя правильно…"

    Журналист уверен, что Турция, как и любая другая страна, может экстрадировать олигарха, если на это будут представлены соответствующие документы и аргументы.

    «Не последнюю роль здесь играют и личные отношения между руководством двух стран. Но для Плахотнюка оказаться в молдавской тюрьме равносильно смертному приговору, хотя его в нашей стране давно не выносят. В борьбе за власть он часто действовал жестко, порой очень жестоко, и понимает, что вряд ли может рассчитывать на пощаду со стороны тех, кого он обидел. А таких немало. Он умен, и понимает, что вернуть потерянную власть в Молдавии уже нереально. Прежде всего это не нужно тем, кто его раньше курировал. Как там у классика – они "поматросят и бросят", такое в мировой политике на каждом шагу. Мне не верится, что американцы, которые обеспечили олигарху коридор для бегства и приютили в Майми, поторопятся отдавать его нынешней власти».

    Демидецкий полагает, что такой подарок, можно предположить, более уместен их ставленнику в случае победы на президентских выборах. Чтобы помочь ему добиться успеха на досрочных парламентских.

    «В этой ситуации у олигарха небольшой простор для маневра. Но попытаться через своих людей направить ситуацию в стране так, чтобы в Молдавии было не до него, более реально».

     