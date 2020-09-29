Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Дьяков: Канду действовал таким образом, чтобы выглядеть жертвой

    29.09.2020 13:40 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Лидер Pro Moldova Андриан Канду устроил все так, чтобы он не был зарегистрирован в гонке на президентских выборах.

    Об этом в Facebook написал бывший глава городской прокуратуры Иван Дьяков, передает noi.md

    «У меня была конфиденциальная беседа с некоторыми членами ЦИК, которые сказали мне, что они пытались найти некоторые пробелы в законодательстве для регистрации Канду. Для этого они даже сделали перерыв в рассмотрении его заявления. Но поведение кандидата поддержали два авторитетных юриста, такие как С. Сырбу и В. Чеботарь, которые дали понять, что они специально устроили все таким образом, чтобы выглядеть жертвой и сделать предвыборную агитацию более заметной», – написал Дьяков.

     