У Корнелиу Фуркулицэ диагностировали COVID-19

У председателя парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ диагностировали COVID-19.

Информацию для портала deschide.md подтвердили несколько источников в Законодательном собрании.

Журналисты попытались связаться с несколькими депутатами-социалистами, в том числе с Корнелиу Фуркулицэ, чтобы получить подтверждение, но они не ответили на звонки. Единственным, кто ответил, был депутат Раду Мудряк, который сказал, что не общался с Фуркулицэ и не знает ничего о состоянии его здоровья.

Напомним, что у депутата-социалиста Адриана Лебединского также недавно был диагностирован COVID-19.

Коронавирусом заразились несколько депутатов партии Pro Moldova.