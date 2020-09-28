Лучинский: Коррупция в стране распространяется быстрей, чем COVID-19

Бывший депутат Кирилл Лучинский подчеркнул, что все кандидаты говорят о борьбе с коррупцией, но она продолжает и дальше распространяться.

Об этом он заявил в передаче «Главное» с Лилией Бураковски.

"Борьба с коррупцией - лейтмотив всех политических партий, но почему-то проблема с коррупцией не решается. Весь мир борется с мусором, но каждый год мы констатируем, что мусорим больше. То же самое происходит в отношении борьбы с коррупцией. Все говорят о борьбе с коррупцией, но все тонут в этой коррупции. Она распространяется быстрее, чем COVID", - отметил Лучинский, пишет point.md.

Он отметил, что реформа юстиции приведет к тому, что появятся инвесторы, которые смогут отстаивать собственные интересы. Это приведет к созданию рабочих мест, что отразится на экономике страны.

"Справедливость и возможность отстаивать свое право в судебных инстанциях должны присутствовать", - добавил Лучинский.