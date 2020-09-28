Волницкий: КС «играет на поле» то за одну команду, то за другую

Политолог Игорь Волницкий отметил, что своими решениями Конституционный суд (КС) демонстрирует игру то за одну команду, то за другую.

Об этом он заявил в выпуске программы «Главное» с Лилией Бураковски.

"Что касается Конституционного суда, там сложилась очень интересная ситуация. Периодически, в зависимости от состава, Конституционный суд качается как маятник. Я не понимаю, что там происходит с 2002 года. Тогда был последний состав КС, который знал, что закон - есть закон. Это мое субъективное мнение. Я не говорю лишь о нынешнем составе КС. Но периодически он забывает, к какой инстанции относится, позволяет себе "выходить на поле" и играть то за одну команду, то за другую", - отметил Волницкий, пишет point.md.

Политолог подчеркнул, что такая ситуация не является нормальной.