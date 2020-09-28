Усатый: Плахотнюк покинул США и находится в Турции

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Бывший демократ Влад Плахотнюк покинул Соединенные Штаты Америки и сейчас находится в Турции.

Об этом заявил лидер «Нашей партии» Ренато Усатый на своей странице в Facebook, сообщает stiri.md

«Владимир Плахотнюк находится в Стамбуле с 10 сентября. Он ежедневно встречается с политиками и посредниками Додона, чтобы оказать влияние на молдавскую политику. Плахотнюк несколько раз пытался попасть на территорию ЕС, потому что не может вернуться в США», - отметил Усатый.

Кандидат в президенты также сказал, что вместе с друзьями он отправился в Турцию, чтобы помочь бывшему председателю ДПМ «найти дорогу в прокуратуру».

Лидер «Нашей партии» обещал предоставить больше подробностей позже.