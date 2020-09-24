Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Волницкий о президентских выборах: Снятие Канду выгодно Pro Moldova

    24.09.2020 18:06 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Это молодая партия, недостаточно раскрученная. И естественно, она не могла рассчитывать на достаточно хороший результат. Поэтому сейчас ей выгоднее не участвовать в выборах. Такова позиция политолога Игоря Волницкого, высказанная им в программе «Главное» с Лилией Бураковской, передает eNews.

    «С одной стороны, ситуация очень выгодна для Pro Moldova, потому что они сильно рисковали. Это молодая партия, недостаточно раскрученная. И, естественно, она не могла рассчитывать на достаточно хороший результат».

    Политолог задается вопросом: было это преднамеренно сделано ими или это козни властей, как говорят в Pro Moldova, это другой дело.

    «Pro Moldova сейчас выгоднее не участвовать в выборах. Как и ДПМ. Они сохраняют некоторую интригу. И в зависимости от результатов президентских выборов, смогут себя позиционировать. А набрав очень скромные результаты, они бы скомпрометировали свои шансы на возможных досрочных парламентских выборах».

    Волницкий считает, что не надо всех судить по этой линейке.

    «Например, с ЛДПМ ситуация совсем другая, они не могли долго оставаться в тени. Что касается ДПМ, которая полтора года назад была у власти, или Pro Moldova, которой несколько месяцев назад вообще не было, им выгоднее вообще не участвовать в выборах. И если бы Канду объявил – мы не участвуем в выборах, возник бы вопрос - а для чего создается новая политическая сила, если не участвовать в выборах и не бороться за власть? Я думаю, что г-н Канду и его коллеги должны быть удовлетворены создавшейся ситуацией», - отметил Игорь Волницкий.

     

    Обновлено ( 24.09.2020 18:12 )  