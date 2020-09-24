Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Кирилл Лучинский о молдавской диаспоре: В России она менее организована

    24.09.2020 17:54 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    ЦИК объявила о намерении открыть избирательные участки за рубежом для голосования на выборах президента страны. В РФ 38, в Италии 45 и т.д. В Северной Америке больше. Но увеличение в разы в РФ, учитывая, что на предыдущих выборах там проголосовало менее 9 тысяч человек, вызывает множество вопросов. Ситуацию прокомментировал экс-депутат парламента РМ Кирилл Лучинский, принимая участие в программе «Главное» с Лилией Бураковской, передает eNews.

    - Эти люди не проголосовали, потому что далеко были избирательные участки, или там в принципе диаспора, граждане РМ не очень активны в электоральных процессах?

    «Действительно, в РФ диаспора менее активна, чем в других странах, где они более организованы. Есть разные цифры проживающих России, от 500 тысяч человек. Но это очень большая страна. Там много наших сезонных рабочих, поехали-вернулись. У них нет ощущения, что уехали и там проживают. Там просто зарабатывают деньги».

    Лучинский задается вопросом: Чем сегодня аргументируют в ЦИКе?

    «Там до 500 млн человек находится. Но активность достаточно слабая, зачем тогда открывать такое количество участков? Потому и возникают определенные вопросы».

     

     