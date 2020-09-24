Адвокат: Я встречался с Плахотнюком, он хочет вернуться до конца года

Адвокат Игорь Попа рассказал в передаче "Секреты власти" на телеканале Jurnal TV, что он встречался с Владимиром Плахотнюком в Майами в этом году.

По словам адвоката, бывший лидер ДПМ хвастался, что США хотят использовать его в определенных миссиях, а также, что он планирует вернуться в Республику Молдова до конца этого года, сообщает jurnal.md

На вопрос ведущего, когда он в последний раз беседовал с Плахотнюком, адвокат Игорь Попа ответил: «Это было в этом году. Позвонил адвокат, который представлял его там, и пригласил на беседу. Я сказал: "Трус, что ты здесь делаешь? Зачем вы устроили в Молдове такую неразбериху и ссоритесь с Филатом?”. Он сидел в кафе и дрожал как мышь, клялся своими детьми, что он этого не делал. Плахотнюк сказал мне, что до конца года вернется в Республику Молдова и все будет хорошо. Я ему ответил, что посмотрим».

По словам адвоката, после побега из Молдовы Плахотнюк посетил несколько стран, он подтвердил это во время встречи в Майами.

«Плахотнюк сказал, что посетил Румынию, Украину, а также, что американцы хотят использовать его в каких-то миссиях. Не знаю, он думает, что может оказать американцам услугу?», - сказал Игорь Попа.

На вопрос, что ему нужно было обсудить с Плахотнюком и почему он встретился с ним, бывший адвокат Владимира Филата ответил: «Я много путешествую и у меня есть проекты по всему миру. Когда я встретился с этим человеком, это было, помимо прочего, не для него».