Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Виорика Думбрэвяну: Можем вернуться к ужесточению ограничений, если ситуация не будет благоприятной

    23.09.2020 08:31 TVC21 Новости - Общество

    Министерство внутренних дел не может применять „дубинку” бесконечно, чтобы граждане соблюдали противоэпидемические правила в общественном пространстве. Об этом заявила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, которая утверждает, что ограничительные меры могут быть обновлены при определенных обстоятельствах, отмечает IPN.

    „Можем вернуться к некоторым более строгим ограничениям, если эпидемиологическая ситуация не будет благоприятной. Есть ряд правил, у нас есть коды оповещения, которые предусмотрены в плане подготовки и ответа на инфекцию COVID-19: желтый, оранжевый и красный код. При каждом коде есть показатели для объявления карантина”, - заявила министр Виорика Думбрэвяну в ходе передачи „Punctul pe AZi” на телеканале TVR Moldova.

    Виорика Думбрэвяну уточнила, что введение карантина в такой административно-территориальной единице как Кишинев, практически невозможно.

    „Что означает карантин, который был учрежден в некоторых населенных пунктах? Он предполагает ограничение доступа в соответствующую административно-территориальную единицу. Речь идет не только об ограничении движения населения, но и о доступе в административно-территориальную единицу. У нас нет специализированных больниц на местах, и я говорю не только о профиле COVID. В Кишиневе есть и травматология, есть и запланированные операции. Я говорю только с точки зрения системы здравоохранения, введение карантина в Кишиневе практически невозможно”, - добавила министр.

    Виорика Думбрэвяну уточнила, что ужесточение мер не будет иметь никакого эффекта, если население не будет соблюдать рекомендации специалистов в этой области.

     