Стурза: Додон устал от Кику, после выборов правительство сменят

Бывший премьер-министр Ион Стурза утверждает, что независимо от того, кто победит на президентских выборах в этом году, нынешнее правительство все равно падет.

«Правительство не падет до президентских выборов. Не думаю, что кто-то заинтересован в этом», - заявил Стурза, сообщает cotidianul.md

Однако, по мнению экс-премьера, перестановки в правительстве могут произойти после президентских выборов.

«Я полагаю, что после выборов будет запущен ряд политических процессов, в том числе смена правительства. Скорее, это будет принуждение к смене правительства», - отметил Ион Стурза.

«Додон хочет сменить премьер-министра, потому что он от него немного устал», - добавил политик.

Напоминаем, что в июле по инициативе оппозиции был вынесен вотум недоверия правительству во главе с Ионом Кику, однако он не набрал достаточного количества голосов.

Ранее Игорь Додон заявил, что правительство не будет распущено, пока он находится на посту президента.