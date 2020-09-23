Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Стурза: Додон устал от Кику, после выборов правительство сменят

    23.09.2020 08:29 TVC21 Новости - Общество

    Бывший премьер-министр Ион Стурза утверждает, что независимо от того, кто победит на президентских выборах в этом году, нынешнее правительство все равно падет.

    «Правительство не падет до президентских выборов. Не думаю, что кто-то заинтересован в этом», - заявил Стурза, сообщает cotidianul.md

    Однако, по мнению экс-премьера, перестановки в правительстве могут произойти после президентских выборов.

    «Я полагаю, что после выборов будет запущен ряд политических процессов, в том числе смена правительства. Скорее, это будет принуждение к смене правительства», - отметил Ион Стурза.

    «Додон хочет сменить премьер-министра, потому что он от него немного устал», - добавил политик.

    Напоминаем, что в июле по инициативе оппозиции был вынесен вотум недоверия правительству во главе с Ионом Кику, однако он не набрал достаточного количества голосов.

    Ранее Игорь Додон заявил, что правительство не будет распущено, пока он находится на посту президента.

     