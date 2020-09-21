Демидецкий: У господина Филипа далеко не блестящая ситуация

Глава представительства ТАСС в РМ Валерий Демидецкий отметил, что партия Филипа идет в пике, и поддержки у него нет.

Об этом он заявил в эфире программы «Главное» с Лилией Бураковской.

"Я не стал бы утверждать, что у господина Филипа блестящая ситуация, и он кого-то переигрывает. Его партия идет в пике. У него нет поддержки. Он может разрушить правящую коалицию, пойти на досрочные выборы. И что? Выстрелить себе в ногу? Я не стал бы говорить, что кто-то кого-то переиграл. Я думаю, что гораздо больше шансов у Додона играть и с теми, и с другими, чем у господина Филипа", - отметил Демидецкий, пишет point.md