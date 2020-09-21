Кику: Прилагаем все усилия, чтобы на выборах обеспечить всем право голоса

Правительство прилагает все усилия для того, чтобы предстоящие президентские выборы прошли демократично и в соответствии с международными стандартами.

Об этом на брифинге для прессы этим утром заявил премьер-министр Ион Кику, передает aif.md

"Мы хотим, чтобы все граждане воспользовались своим конституционным правом, включая тех, кто находится не на территории РМ – нашу диаспору. Как вы знаете, МИДЕИ занимается определением помещений, в которых будут размещены избирательные участки. Нам предстоит столкнуться с серьезным вызовом из-за пандемии, так как во многих странах вторая волна коронавируса. В этой ситуации могут возникнуть некоторые сложности с открытием участков, но хочу заверить всех, что мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить всем право голоса" – отметил он.

Напомним, президентские выборы пройдут 1 ноября.