Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Демидецкий: Нас готовят к «майдану»

    18.09.2020 12:26 TVC21 Новости - Общество

    фОТО: TVC21

    Журналист считает, что Майя Санду и ее партия, возможно, предчувствуя поражение на выборах президента, заранее не признают победу соперника и угрожают протестами, передает eNews.

    Но ведь мы уже это проходили в 2009 году. И до сих пор не можем разобраться, что это было? Свое мнение руководитель представительства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий высказал в передаче «Главное» с Лилией Бураковской.

    «События в Белоруссии, сейчас могут быть в Грузии, куда хочет вернуться Саакашвили. Не говорю о Западе, у них своей повестки дня хватает. По большому счету для Санду и ее партии проигрыш – конец политической карьеры. Потому она готовит нас к тому, что выборы будут сфальсифицированы и давайте майдан. Мы это уже проходили в 2009 году. Был пересчет голосов. Посмотрите на украинцев, где был и третий тур. К сожалению, мы тогда пересчитали голоса. И коммунисты потеряли золотой голос. Они до сих пор сами не знают, кто это допустил».

    Ведущая: Ну почему? Воронин сказал, что это была ловкость рук, мы все знаем, кого он имел в виду.

    «Я говорю о другом. Мы в апреле привели к власти тех, кто до сих пор не знает, ставить этим погромщикам памятник или судить», считает Демидецкий.

     