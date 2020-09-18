Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Андриевский о скандале с регистрацией диаспоры: Додона просто подставили

    18.09.2020 12:23 TVC21 Новости - Общество

    Более 60 тыс. граждан Молдовы, находящихся за рубежом, а также проживающих в населенных пунктах в левобережье Днестра, зарегистрировались для участия в предстоящих 1 ноября президентских выборах. Оппозиция усмотрела в этом возможность фальсификации. Ситуацию в передаче «Главное» с Лилией Бурковски прокомментировал Виталий Андриевский, доктор истории, директор института эффективной политики, сообщает eNews.

    «Я думаю, что, может будет проведено расследование и что-то обнаружится. Если бы сейчас были сильные игроки веса Плахотнюка против Додона, я мог бы подумать, что сыграли они. Но быстрей всего это сделали люди Додона по глупости. Я даже не исключаю, что в его команде есть те, которые его специально подставили по каким-то определенным причинам. Потому что было много подстав, письмо Санду и т.д.»

    Собеседник предполагает, что есть такие люди в России, которые пообещали, что помогут все организовать. И надо, чтобы больше участков было открыто.

    «Потому больше заявок написать, что хотим голосовать. Но это серьезная подстава, потому что дали повод Санду и остальным говорить: они хотят фальсифицировать выборы за счет России. И это еще Додону аукнется».

    - Я читала комментарий Корнелиу Фуркулицэ, что партия никому поручений собирать списки не давала. И мы не имеем к этому никакого отношения.

    «А вы хотите, чтобы Фуркулицэ сказал, да, я брал кулек, давал поручение? Кто скажет, что он давал такое дурацкое поручение? Обычно создается команда в штабе, нам надо, чтобы было открыто больше участков в России. Как сделать? Обращаться к нашим гражданам, которые проживают в России: пишите заявки. Но это очень сложно дойти до них, каналов коммуникации не так много. Давайте организуем подписи по молдавским селам. В данной ситуации, повторяю, быстрей всего подставили Додона», - считает Андриевский.

     

     