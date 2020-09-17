Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Нелли Березовская, директор лицея: Педагогам некогда обращать внимание на критику

    17.09.2020 00:49 TVC21 Новости - Общество

    Директор лицея "Михай Витязул" Нелли Березовская рассказала о том, как учителя воспринимают критику системы образования и сложившуюся из-за пандемии ситуацию.

    Об этом она рассказала в программе "Главное" с Лилией Бураковской.

    "Это был смелый и мудрый шаг министерства и министра - доверить учебному заведению сделать свой выбор в плане обучения. Благодаря доверию все педагогические коллективы мобилизовались, они изучили возможные варианты обучения. Все привыкли, что есть план Министерства образования, методические рекомендации, а тут надо было самостоятельно разработать свою модель и написать, как мы будем ее внедрять. Мобилизовались все, даже ученики", - отметила Березовская, point.md.

    Она подчеркнула, что родители должны быть благодарны руководителям образования, что они сделали все возможное, чтобы подготовиться к учебному году.

    "Я не хочу обращать внимание на критику, которая сегодня льется на систему образования.

    "У нас впереди много работы, мы готовы и к онлайн-урокам, хотя к ним не хочется возвращаться. Нам некогда заниматься разборками и недовольствами", - отметила директор лицея.

     

     