Нелли Березовская, директор лицея: Педагогам некогда обращать внимание на критику

Директор лицея "Михай Витязул" Нелли Березовская рассказала о том, как учителя воспринимают критику системы образования и сложившуюся из-за пандемии ситуацию.

Об этом она рассказала в программе "Главное" с Лилией Бураковской.

"Это был смелый и мудрый шаг министерства и министра - доверить учебному заведению сделать свой выбор в плане обучения. Благодаря доверию все педагогические коллективы мобилизовались, они изучили возможные варианты обучения. Все привыкли, что есть план Министерства образования, методические рекомендации, а тут надо было самостоятельно разработать свою модель и написать, как мы будем ее внедрять. Мобилизовались все, даже ученики", - отметила Березовская, point.md.

Она подчеркнула, что родители должны быть благодарны руководителям образования, что они сделали все возможное, чтобы подготовиться к учебному году.

"Я не хочу обращать внимание на критику, которая сегодня льется на систему образования.

"У нас впереди много работы, мы готовы и к онлайн-урокам, хотя к ним не хочется возвращаться. Нам некогда заниматься разборками и недовольствами", - отметила директор лицея.