Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Глигор: ЦИК заранее определил количество избирательных участков за рубежом

    17.09.2020 01:40 TVC21 Новости - Общество

    Предварительный список избирательных участков за рубежом уже появился, хотя только сегодня заканчивается период регистрации молдаван, находящихся за рубежом.

    Несмотря на то что предварительная регистрация граждан Молдовы с правом голоса, находящихся за границей или проживающих в населенных пунктах на левом берегу Днестра (Приднестровье), Бендерском муниципалитете и некоторых населенных пунктах Каушанского района, истекает в среду, 16 сентября, предварительный список избирательных участков для голосования за границей уже готов. Эту информацию нам подтвердил председатель Центральной избирательной комиссии Дорин Чимил, который утверждает, что список, направленный в МИД, является предварительным, передает agora.md

    Эксперт по общественной политике Штефан Глигор написал на своей странице в Facebook, что список был отправлен председателем ЦИК 11 сентября, то есть за пять дней до завершения процедуры предварительной регистрации.

    "Из этого документа мы узнаем, что предлагается открыть 38 участков в Российской Федерации. Почему для Италии, где почти 11 000 предварительных регистраций, предлагается 45 избирательных участков, а для Российской Федерации с шестью тысячами, большинство из которых являются поддельными, предлагается 38?", - спрашивает Глигор.

    Дорин Чимил отметил, что список избирательных участков за границей был отправлен в соседние страны, чтобы узнать, одобрены ли определенные локации.

    "Мы отправили список для подтверждения, тестовый список, потому что некоторые страны требуют, чтобы списки со ссылкой на фактические местоположения были отправлены вовремя. Это тестовый список, чтобы узнать, поддерживаются ли определенные местоположения или нет. Но это не окончательный вариант. Это предварительный список, в котором мы просим проверить возможные места для принимающих стран", - сказал председатель ЦИК.

    Он добавил, что если некоторые страны не согласятся открыть избирательные участки, избиратели не смогут голосовать.

    "У нас нет другой системы голосования, кроме той, в которой используется бюллетень. У нас нет электронной переписки", - уточнил Чимил.

     