Волницкий: На президентских выборах у нас будет беспрецедентная неявка

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Пассивное участие в президентских выборах может быть беспрецедентным, считает политолог Игорь Волницкий.

Вчера в передаче на одном из телеканалов он сказал, что высокий уровень бойкотирования выборов уже наблюдается во внутренних опросах, проводимых политическими партиями, передает noi.md

«Я думаю, что политики, которые имеют доступ к этим опросам, скрывают это. Это существенное, что будет отличать нынешние выборы от других – невысокое участие избирателей. У нас будет беспрецедентная неявка, как и предполагалось, и я согласен с этим даже без опросов. У нас будет очень странная ситуация, когда небольшое количество граждан, которые на обычных выборах с относительно нормальным присутствием составили бы меньшинство, может стать большинством из-за слабого присутствия противостоящего лагеря. Эта опасность также нависла над Майей Санду, Игорем Додоном, Ренато Усатым, Андреем Нэстасе и другими политическими деятелями», - заявил Волницкий.

По мнению аналитика, с одной стороны, люди будут бояться приходить на выборы из-за пандемии, с другой, - они не пойдут на выборы из-за сильной политической апатии.

«У нас есть два совпадающих фактора. Ни на каких выборах у нас не было двух основных факторов, которые пересекались бы и которые могли бы определить возможную неявку на выборах», - сказал журналист.