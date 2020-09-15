Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Шаров: Пандемия изменила систему образования в Молдове

    15.09.2020 14:23 TVC21 Новости - Общество

    Пандемия коронавируса трансформирует систему образования в Республике Молдова в смешанную с упором на онлайн-образование и меньшее физическое присутствие в учебных заведениях, сообщает eNews.

    Об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров, пишет МОЛДПРЕС.

    «32 тысячи компьютеров, которые в настоящее время существуют в системе образования, превратят систему, к которой мы привыкли, в смешанную», - подчеркнул Шаров.

    При этом чиновник уточнил, что Министерство образования, культуры и исследований подписало меморандум о сотрудничестве с Microsoft, который позволит углубить систему онлайн-образования.

    «Платформа онлайн-образования, созданная в сотрудничестве между Министерством образования, культуры и исследований и примарией Кишинэу, является первым шагом на пути к образованию будущего», - пояснил Шаров.

     