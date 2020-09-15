Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Генрокуратура: Пётр Лучинский больше не проходит подозреваемым по делу о банковских махинациях

    15.09.2020 14:18 TVC21 Новости - Общество

    Фото: TVC21

    Бывший президент Молдовы Петр Лучинский и еще пять акционеров Unibank-а больше не являются подозреваемыми по делу о банковских махинациях, сообщает eNews.

    Об этом говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры. При этом в учреждении отметили, что расследование продолжается, пишет publika.md.

    Год назад акционеров Unibank-а обвиняли в отмывании денег и мошеничестве в особо крупных размерах. Ранее лидер формирования "Наша партия" Ренато Усатый назвал несколько имён из доклада Kroll 2 о краже миллиарда. Среди них был и Петр Лучинский.

    Один из его сыновей, Кирилл, был приговорен судом первой инстанции к пяти с половиной годам тюрьмы. Ему также было запрещено занимать общественные должности в течении 4-х лет. Кроме того, суд постановил провести конфискацию имущества.

    До вынесения решения Апелляционной палаты бывшего депутата временно освободили из-под домашнего ареста и поместили под юридический контроль. Лучинский вину не признает.

    Обновлено ( 15.09.2020 14:26 )  