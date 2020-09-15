Михалко: Депортация турецких учителей уничтожила доверие граждан к правоохранителям

Депортация турецких учителей из Молдовы в 2018 году "уничтожило доверие граждан к правоохранительным органам", - считает посол ЕС в РМ Петер Михалко.

Он назвал подобное "нарушение прав человека недопустимым", передает infotag.md

"Этот поступок уничтожил доверие граждан к правоохранительным органам. Европейский суд по правам человека констатировал, что были нарушены основные права человека. Раз такое нарушение было допущено, когда были поломаны судьбы, следует разобраться с теми, кто в этом участвовал, чтобы люди могли быть уверенными в том, что такое больше не случится", - сказал Михалко. Также он коснулся, "кражи миллиарда", назвав ее одной "из основных причин для беспокойства", не только для партнеров по развитию, но и "для граждан, которые ждут, что виновные будут привлечены к ответственности, а деньги - возвращены в РМ".

"Очень важно, чтобы виновные в краже были наказаны. Это станет экзаменом на доверие к системе юстиции. До сих пор ни один из причастных не находится в тюрьме. И мы видим, как судебные процессы по этому делу откладываются десятки раз. Это никоим образом не повысит доверие граждан к юстиции", - уверен дипломат.

По его словам, для ЕС "очень важно, чтобы партнеры в РМ продемонстрировали реальную политическую волю" в отношении реализации реформы юстиции.

"Потому что таким образом страна быстрее продвинется вперед. Юстиция играет в этом принципиальную роль, люди должны чувствовать себя равными перед законом, они должны знать, что в судах или прокуратуре нет коррупционеров. Это один из основных стандартов современного общества, где соблюдается принцип правового государства. Без этого граждане теряют доверие к госинститутам, и не только они. Инвесторов в РМ беспокоят не налоги, а проблемы в системе юстиции. Когда видишь, как чиновники с проблемами с неподкупностью возвращаются в систему юстиции, получают ответственные должности, это дает плохой сигнал, подрывает доверие к любым реформам", - сказал он.