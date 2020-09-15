Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Я вижу проявление социально-экономического неравенства на всех уровнях

    15.09.2020 14:11 TVC21 Новости - Общество

    Государство, которое точит коррупция, не может обеспечить равенство прав и свобод своих граждан, уверен юрист Штефан Глигор.

    Как он отметил, участвуя в публичных дебатах „Равенство: культура, практика или иллюзия?”, „пока мы не понизим уровень коррумпированности госинститутов, у нас не повысится качество соблюдения и применения законов, а значит не возникнет предпосылок для обеспечения равенства”, передает ipn.md

    „Я вижу проявление социально-экономического неравенства на всех уровнях. И это касается в первую очередь социально уязвимых категорий населения, к которым государство, как система, относится пренебрежительно и просто игнорирует. Мы получаем в результате огромный дисбаланс между теми, кто может нанять адвокатов, лоббировать свои интересы, привлечь внимание прессы, и теми, кто не в состоянии это сделать, они даже не знают таких слов”, - подчеркнул эксперт проекта IPN „Преодоление стереотипов о евроинтеграции через коммуникацию”.

    По его убеждению, „этот дисбаланс вызывает глубокое чувство депрессии и апатии”. „Изменить его может лишь подход к построению государства и госинститутов, а также то, каким будет качество людей, которые в этих госинститутах работают. Когда ты видишь, что полицейские, прокуроры, которые должны уничтожать беззаконие, на самом деле являются частью беспредела, у тебя опускаются руки”, - говорит Штефан Глигор.

    Он уверен, что многое в изменении ситуации зависит от гражданского общества. „Мы плохо справились с задачей построения государства. Проблемы все те же: качество политических элит, повестка реформ, насколько она искренна, насколько политики способны проводить реформы… Это замкнутый круг, разорвать который могут только люди, которые сами над собой работали и вытащили себя из бедности. Да, у многих нет чувства, что они хозяева в этой стране, чувства собственности по отношению к ней, но есть и такие кто все же пытается помочь, в том числе тем, кто менее удачлив”, - заключил Штефан Глигор.

     