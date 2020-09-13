Филип поддерживает Шарова: Руководство страны должно соблюдать установленные правила и запреты

Лидер ДПМ Павел Филип поддержал министра образования Игоря Шарова, который раскритиковал президента страны, посетившего одну из школ без маски.

Об этом он заявил в программе "Главное" с Лилией Бураковской.

"Я считаю, что руководители страны должны быть примером для всех. Я могу понять господина Шарова. Только начался учебный год, учителя с утра до вечера в школах. Руководители страны должны подавать пример, понимать, в каком состоянии находятся люди, что они чувствуют, через что они проходят, иначе мы никогда не сможем воплотить в жизнь то законодательство, которое мы принимаем", - отметил Филип, пишет point.md.

Он подчеркнул, что если власти требуют что-то от людей, они должны подавать пример.

"У меня четкая позиция. Правительство должно соблюдать те запреты, которые само устанавливает", - отметил политик.

Напомним, министр Шаров заявил, что "двойные стандарты, применяемые некоторыми представителями властей Республики Молдова, нарушают принципы демократического государства".