ЦИК зарегистрировала Нэстасе и Усатого в качестве кандидатов на президентских выборах

Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) собрались в воскресенье, 13 сентября, на заседание.

В ходе встречи Андрей Нэстасе, назначенный Политической партией «Платформа Достоинство и Правда», и Ренато Усатый, выдвинутый политическим формированием «Наша партия», были официально зарегистрированы для участия в президентских выборах, которые состоятся 1 ноября 2020 года, передает zdg.md

Комиссией были зарегистрированы электоральные символы для печати в бюллетенях, а также назначены ответственные за финансирование конкурентов на предстоящих выборах.