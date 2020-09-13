Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • ЦИК зарегистрировала Нэстасе и Усатого в качестве кандидатов на президентских выборах

    13.09.2020 17:16 TVC21 Новости - Общество

    Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) собрались в воскресенье, 13 сентября, на заседание.

    В ходе встречи Андрей Нэстасе, назначенный Политической партией «Платформа Достоинство и Правда», и Ренато Усатый, выдвинутый политическим формированием «Наша партия», были официально зарегистрированы для участия в президентских выборах, которые состоятся 1 ноября 2020 года, передает zdg.md

    Комиссией были зарегистрированы электоральные символы для печати в бюллетенях, а также назначены ответственные за финансирование конкурентов на предстоящих выборах.

     