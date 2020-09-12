Ион Кику: Этот парламент должен быть немедленно распущен

Премьер-министр Ион Кику выразил недовольство работой парламента, заявив, что нынешний Законодательный орган должен быть немедленно распущен.

Об этом сегодня утром, 12 сентября, глава исполнительной власти написал на своей официальной странице в социальной сети Facebook, пишет point.md.

«Состоялось первое заседание парламента. Популизм хуже вируса и засухи. Ответственные люди в действующем законодательном органе остались в меньшинстве. Этот парламент должен быть незамедлительно распущен», - отметил Кику.

Отметим, что ранее президент страны Игорь Додон также неоднократно заявлял, что нынешний парламент должен быть распущен.

Майя Санду тоже придерживается мнения, что сразу после президентских выборов необходимо провести досрочные парламентские выборы.