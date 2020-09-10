Защита Плахотнюка требует отменить его международный розыск

Верховный суд (ВС) России запросил для изучения материалы дела в отношении известного молдавского политика Владимира Плахотнюка. Речь идет о расследовании обстоятельств подготовки покушения на бывшего делового партнера политика главу города Бельцы Ренато Усатого.

Организатором этого преступления Следственный комитет России (СКР) считает Владимира Плахотнюка. Тот сейчас проживает во Флориде, а Интерпол отказался объявлять его в розыск, считая преследование обвиняемого в России политическим. В связи с этим защита требует в ВС отменить объявленный СКР международный розыск молдавского политика. Отметим, что Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, по версии МВД РФ, являются организаторами «молдавской» схемы вывода из России сотен миллиардов рублей, передает kommersant.ru

Решение истребовать материалы дела Владимира Плахотнюка в соответствии со ст. 401.10 УПК (действия судов кассационной инстанции) ВС РФ принял на днях. Мотивировочная часть решения пока неизвестна, сообщила адвокат молдавского политика Дарья Константинова, которая при этом отметила, что такие ситуации в Верховном суде «достаточно редкое в судебной практике действие».

Как следует из кассационной жалобы госпожи Константиновой, она просит отменить действия следователя и решения судов нижестоящих инстанций, связанные с заочным арестом ее подзащитного. Адвокат напоминает, что 29 ноября 2017 года Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск, а уже на следующий день Басманный райсуд заочно арестовал его. Затем законность этого решения подтвердил Мосгорсуд. Все эти события происходили в рамках расследования обстоятельств подготовки убийства Ренато Усатого.

Нынешний глава города Бельцы был долгое время деловым партнером Владимира Плахотнюка, однако после ссоры между ними последний, по версии СКР, решил убить своего знакомого. А так как оба молдавских политика имеют российские паспорта, а преступление, по материалам дела, планировалось совершить на Рублевке, где в своем особняке долгое время жил Ренато Усатый, то его расследованием с августа 2017 года и занимается СКР.

Действия Владимира Плахотнюка квалифицированы как покушение на убийство (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Однако, отмечает в своей жалобе госпожа Константинова, 12 декабря 2017 года российское бюро Интерпола уведомило своих российских коллег, что оперативная группа Генерального секретариата этой международной полицейской организации приняла решение о «невозможности организации розыска» бывшего главы молдавской Демпартии Владимира Плахотнюка. Соответственно, его имени нет в розыскной базе Интерпола. А в марте следующего года уже сам Генсекретариат посчитал розыск подследственного формой политического спора между Россией и Молдовой, в который Интерпол не может вмешиваться исходя из своего базового принципа нейтралитета.