Штефан Глигор: Мы уже скоро 30 лет даем себя обманывать

Только смена политических элит позволит вернуть евроинтеграцию в реальную повестку Молдовы, уверен юрист, постоянный эксперт проекта „Преодоление стереотипов о евроинтеграции через коммуникацию” Штефан Глигор.

„Молдове нужно адекватное, неподкупное парламентское большинство и понимание большей частью общества, что нет лучше для нашей страны публичной политики и куда нужно двигаться с точки зрения экономики и социального развития”, - отметил эксперт в ходе публичных дебатов „Актуальное место евроинтеграции в социально-политической повестке Молдовы ”, передает ipn.md

„А нас бросает из стороны в сторону. Обещали вернуть Советский союз, избрали. Оказалось - воры. Пообещали интегрировать в Европейский союз, избрали. Оказалось – воры. Мы уже скоро 30 лет даем себя обманывать. Пора избирать во власть людей, которые доказали свою неподкупность, или по отношению к которым нет оснований для обоснованных подозрений в участии в коррупционных процессах”, - настаивает Штефан Глигор.

Он предлагает убрать из политики эмоции, субъективные и частные оценки.

„Нужно уйти от системы координат Запад-Восток, от любых политических спекуляций и манипуляций. Во власти нужны те, кто говорит о реальной повестке реформ, и мы, как общество, должны научиться требовать от политиков четкой повестки, зачем они идут во власть”, - подчеркнул эксперт.

Он напомнил: евроинтеграция - это согласие государства отказаться от части суверенитета и принять политику, принятую другими государствами Евросоюза.

„Это может осуществить только власть, которую общество наделило полномочиями осуществлять европейскую интеграцию. Чтобы запустить процесс реформ в Молдове, парламентской республике, нужно простое парламентское большинство, наделенное доверием общества”, - отметил Штефан Глигор.

По его мнению, нынешняя власть не способна проводить реформы, так как пришла не за этим. Но и в лагере оппозиции, признал эксперт, мало людей, которые понимают, что такое реформы, и хотят их проводить. „У нас очень мало неподкупных политиков, и наша оппозиция зачастую скатывается в популизм и принимает правила игры, навязанные левым флангом. И все же мы обязаны менять государство, повышать его качество, что в свою очередь приведет к развитию экономики, притоку инвестиций, рабочим местам и улучшению качества жизни в целом”, - поделился мнением Штефан Глигор.