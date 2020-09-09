Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Тэнасе: Додон не мог отправить кабмин Санду в отставку без аргументов

    09.09.2020 11:20 TVC21 Новости - Общество

    Принятие на себя ответственности за внесение изменений в Закон о прокуратуре правительством Санду было ошибкой, из-за которой власть перешла к президенту Игорю Додону.

    Так полагает бывший председатель Конституционного суда Александру Тэнасе, озвучивший свое мнение в эфире передачи «Четвертая власть» на канале N4, сообщает unimedia.info

    «История рассудит Майю Санду, насколько правильной или неправильной была идея взять на себя ответственность. Я считаю это ошибкой. Никогда нельзя сдавать власть. Нет учебника политологии, где написано, что власть дается, чтобы завтра ее забрали. Когда премьер-министр отказывается от власти, он добровольно рискует увидеть здание правительства из окна троллейбуса.

    Я считаю это большой ошибкой. Более того, они сами подали Додону этот мяч. Игорь Додон не мог без аргументов распустить это правительство. К сожалению, они предоставили ему неоспоримый аргумент. Даже для западных дипломатов в Кишиневе это был явный аргумент в пользу того, что эти изменения не могут пройти. К тому же, если мы углубимся в их суть, они абсолютно ошибочны. Если бы эти изменения были приняты, вы можете себе представить, какая власть была бы у Иона Кику над прокуратурой. Это урок, который они усвоили», - сказал Тэнасе.

    Напомним, что вотум недоверия кабмину Санду выдвинула фракция ПСРМ. Социалисты выступили против законопроекта, позволяющего премьеру самостоятельно отбирать кандидатов на пост генерального прокурора.

     