Телевизионный канал Молдовы - TVC21

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    • Фуртунэ принес публичные извинения, но в отставку не ушел

    08.09.2020 11:33 TVC21 Новости - Общество

    Глава Национального агентства общественного здравоохранения (НАОЗ) Николае Фуртунэ принес публичные извинения за заявления, сделанные вчера вечером об "обузе", которую представляют больные COVID-19.

    «Я приношу свои извинения за случившееся. Что касается выражения “обуза”, я имел ввиду медицинский, а не социальный смысл этого слова. Я хочу направить слова сострадания тем, кто почувствовал себя оскорбленным, и тем, кто иначе понял выражение «обуза инфекции COVID». С медицинской точки зрения это справедливо. С точки зрения сострадания это совсем другое. Еще раз прошу прощения, я не хотел никого обидеть», - заявил Николае Фуртунэ, цитирует agora.md

    Вчера глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николае Фуртунэ заявил, что в Республике Молдова 99% смертей от COVID-19 произошли среди людей, у которых было хотя бы одно сопутствующее заболевание.

    «Я не хочу показаться циничным, но во всем мире COVID унес жизни тех, кто был обузой для себя и для окружающих. Это люди, которые мучились: на последних стадиях рака, на поздних стадиях диабета, с сердечно-сосудистыми патологиями. Это произошло в Италии, во Франции, и к сожалению, в Республике Молдова», - заявил Николае Фуртуна в эфире передачи на телеканале TVRMoldova.

     